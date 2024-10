Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tabak aus LKW geklaut - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer parkte sein Fahrzeug Mittwochnacht auf einem Autohof in der Neulandstraße. Ersten Ermittlungen zur Folge sägten gegen 01:30 Uhr vier unbekannte Täter ein Loch in das Heck des Sattelzuges, um sich Zutritt in das Innere zu verschaffen. Im weiteren Verlauf entwendeten sie mehrere Paletten Tabakwaren im Wert von etwa 16.000 Euro. Anschließend verließen sie mit einem Grauen Scania LKW den Tatort.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat und/oder die unbekannte Täterschaft mitteilen können, diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

