Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (164/2024) Bremsen an LKW-Anhänger brennen aufgrund technischen Defektes, Fahrerin unverletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, OT Groß Ellershausen, Dransfelder Straße, Montag, 29. April 2024, gegen 06:25 Uhr.

GÖTTINGEN (ms) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an den Bremsen ist am frühen Montagmorgen (29.04.2024) gegen 06:25 Uhr ein mit Metallplatten beladener Lkw-Anhänger in Brand geraten. Die 25 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Dransfelder Straße kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Diese Maßnahme konnte gegen 08:00 Uhr aufgehoben werden. Eine Gefahr durch die Rauchentwicklung bestand für die Anwohnenden nicht.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Göttingen sowie der Ortswehr Groß Ellershausen vor Ort eintrafen, brannte bereits die Radabdeckung des Anhängers. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Auch eine Begutachtung hinsichtlich möglicher Fahrbahnschäden steht noch aus.

