POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall - eine Person schwer verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagabend im Gewerbegebiet in Rauenberg wurde eine Person schwer verletzt.

Ein 51-jähriger Mann war gegen 21.45 Uhr in der Straße "Hohenaspen" mit dem Entladen eines von der Zugmaschine abgekoppelten Anhängers beschäftigt, als dieser plötzlich nach hinten kippte. Hierdurch fiel die Ladung, Hühner in Transportboxen, von der Ladefläche und auf den 51-Jährigen. Dieser erlitt dadurch Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Aus den Transportboxen, die durch den Sturz aus dem Anhänger teilweise beschädigt wurden, konnten sich zahlreiche Hühner befreien und liefen auf der Straße umher. Diese wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg sowie Mitarbeitende der Tierrettung wieder eingefangen und in den Tiertransportboxen untergebracht. Über die Anzahl der Hühner auf dem Transportanhänger liegen keine konkreten Informationen vor.

Nachdem die Tiere wieder in den Transportboxen untergebracht waren und auf einen Transport-Lastwagen geladen waren wurden sie von einem Amtsveterinär in Augenschein genommen. Anschließend setzte der Lkw gegen 5 Uhr seine Fahrt zum Zielort fort.

