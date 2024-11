Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Gelmer - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montag (18.11.) zwischen 08:40 Uhr und 20:25 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Wittninkheide eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen haben die unbekannten Täter die Terrassentür eingeschlagen und so die Tür mithilfe des Griffes geöffnet. Die Unbekannten suchten nach Wertgegenständen und durchwühlten Schränke.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell