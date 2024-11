POL-MS: Wiederholter Ladendiebstahl - 35-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots) - Am Montagmorgen (18.11, 07:42 Uhr) hat es am Kreisverkehr, der die Busso-Peus-Straße mit dem Gievenbecker Weg, der Mendelstraße und der Austermannstraße verbindet, einen Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin und einem Pkw-Fahrer gegeben. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 68-jährige Fordfahrer den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen an der ...

mehr