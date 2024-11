Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in 17192 Waren

Waren (ots)

Am 08.11.2024 gegen 17:00 Uhr ging in der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Notruf über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Röbeler Chaussee in 17192 Waren ein. Umgehend wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Im Wohnzimmer einer Wohnung in der zweiten Etage brannte es aus bisher unbekannter Ursache. Die Bewohner der Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (39 Kameraden und 7 Fahrzeuge) begannen sofort mit den Löscharbeiten. Die übrigen Bewohner des Wohnhauses wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vorsorglich aus dem Wohnhaus evakuiert. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,-EUR. Zur Klärung der Brandursache kommt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg zum Einsatz. Dieser wird dabei am 09.11.2024 von einem Brandursachenermittler unterstützt.

Für die Dauer von ca. 1,5 Stunden war die Röbeler Straße halbseitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. In Höhe des Einsatzortes kam es infolge der Verkehrsbehinderungen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Hier betrug der Gesamtschaden ca. 500 EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

