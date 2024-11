Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursacht einen Unfall mit Personenschaden

Anklam (ots)

Am 08.11.2024 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Hospitalstraße in Anklam ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sach- und Personenschäden. Nach ersten Erkenntnissen verließ der 79-jährige deutsche Fahrer eines Skoda Kodiaq das Gelände des Ameos Klinikums Anklam mit der Absicht, nach rechts in die Hospitalstraße abzubiegen. Dabei verlor er, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach eine Hecke, kollidierte mit einem geparkten VW Lupo und stieß anschließend frontal gegen eine Hauswand. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 EUR. Der Fahrzeugführer sowie sein 71-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Anklam gebracht werden. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Da zunächst angenommen wurde, dass die Insassen im Fahrzeug eingeklemmt seien, wurde die Freiwillige Feuerwehr Anklam alarmiert, die mit 13 Einsatzkräften vor Ort kam. Die Insassen konnten das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen.

