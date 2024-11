Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Neubrandenburg (ots)

Am 07.11.2024 ereignete sich in der Oststadt in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt wurde. Gegen 20.00 Uhr befuhr dieser mit seinem Kraftrad der Marke Honda die Salvador-Allende-Straße in Richtung Lindenhof. Höhe der Einfahrt zum Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum wurde er von einer 50- jährigen Neubrandenburgerin übersehen, als diese mit ihrem PKW Ford, vom Gelände des Klinikgeländes kommend, nach links auf die Salvador-Allende-Straße einbog. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Jugendliche verletzt wurde. Er wurde ins Klinikum verbracht, wo er zur Beobachtung über Nacht stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Das Leichtkraftrad wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

