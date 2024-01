Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch Glätte in Hinzenburg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hermeskeil (ots)

Am heutigen Mittwoch, 17.01.2024 ereignete in der Ortslage Hinzenburg ein glättebedingter Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Müllfahrzeuges der ART. Der 40-jährige Fahrzeugführer des Müllfahrzeuges befuhr die Bergstraße in Hinzenburg und kam auf glatter Fahrbahn mit seinem Lkw ins rutschen. Der Lkw prallte gegen einen geparkten Pkw und an eine angrenzenden Grundstücksmauer und kam dort zum Stehen. Der Pkw wurde zwischen Müllfahrzeug und Grundstücksmauer eingeklemmt und war nicht mehr fahrbereit. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000.-EUR. Der Lkw konnte durch den eintreffenden Abschleppdienst wieder auf die Fahrbahn gezogen werden, sodass der Fahrzeugführer des Müllfahrzeuges seine Fahrt wieder fortsetzen konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell