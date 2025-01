POL Schwaben Nord: Festnahme nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (29.01.2025) kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Äußeren Uferstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Rückfragen bitte an: ...

mehr