Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0188 - Polizei kontrolliert Gefahrgut-Lkw

Augsburg (ots)

Bundesstraße B25 - Harburg - Am heutigen Mittwoch (29.01.2025) fuhr ein 67-jähriger Lkw-Fahrer mit nicht vorschriftsmäßig gesicherter Ladung. Gegen 07.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth den Lkw auf der Bundesstraße B25 Höhe Harburg. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 67-jährige Fahrer eine Propangasflasche ohne jegliche Sicherung in der Fahrerkabine beförderte. Zudem überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, bis der Lkw-Fahrer seine Ladung vorschriftsmäßig sicherte. Da der 67-jährige Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 300 Euro hinterlegen.

