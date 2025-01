Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0187 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Augsburg/ B17 - Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) war ein 16-Jähriger offenbar am Steuer eines Autos unterwegs. Gegen 03.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 16-Jährige als Fahrer eines VW Polo in der Bürgermeister-Ackermann-Straße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf der B17 stellten die Beamten fest, dass zwischenzeitlich offenbar ein Fahrerwechsel stattgefunden hat. Der 16-Jährige saß nun auf der Rücksitzbank, ein 19-Jähriger auf dem Fahrersitz. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und übergaben den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen. Auch der 19-Jährige muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

