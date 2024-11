Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand, von Pferd getreten, Nachtrag zu einer Pressemeldung vom 11.11.2024/16.29 Uhr

Reutlingen (ots)

Von Pferd getreten

Eine schwer verletzte 11-Jährige ist die Folge eines Pferdetritts, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr im Ortsteil Ohmenhausen ereignet hat. Das Mädchen führte das Pferd auf eine Weide im Bereich der Christian-Fauser-Straße, bevor es zu dem Tritt gegen den Kopf kam. Die 11-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und für die weitere medizinische Versorgung in eine Klinik eingeliefert.

Sonnenbühl (RT): Brand in Keller

Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner ist die Ursache für einen Brandausbruch in einem Wohngebäude in der Schießgasse im Ortsteil Undingen. Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Wohnhauses ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften aus. Der entstandene Sachschaden an der nicht mehr bewohnbaren Wohnung beträgt schätzungsweise mehrere zehntausend Euro. Es kam zu keinen Personenschäden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden und zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagnachmittag auf der B 27 ereignet. Gegen 17.10 Uhr war eine 21-Jährige mit einem BMW auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Mitte fuhr sie auf den verkehrsbedingt abbremsenden Tesla einer 67-Jährigen auf. Die 67-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt, benötigte allerdings keinen Rettungsdienst. Der BMW musste in der Folge abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Bempflingen (ES): Lärmschutzwand besprüht

Am Freitagabend ist die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 312 bei Bempflingen besprüht worden. Gegen 23.20 Uhr konnte eine auf der B312 zufällig vorbeifahrende Polizeieinheit eine männliche Person feststellen, welche an der Lärmschutzwand ein Graffiti sprühte. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte der 21-jährige Mann festgehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. An der Tatörtlichkeit konnten mehrere Spraydosen aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das genaue Schadensausmaß ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Neckartenzlingen durchgeführt werden.

Gomaringen (TÜ): Pedelec-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Pedelec-Fahrer ist es am frühen Samstagmorgen gekommen. Gegen 03.15 Uhr befuhr ein 14-jähriger mit seinem Fahrrad die L230 von Gomaringen kommend in Richtung B27. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Audi TT die L230 in gleicher Richtung. Kurz vor der Abzweigung nach Dußlingen erfasste der PKW den Fahrradfahrer, sodass dieser zu Fall kam und sich hierbei schwerste Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 14-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo er schließlich aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis 10.00 Uhr voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 42.500.Euro. Da beim Audi-Fahrer der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung vorlag, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der PKW musste abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Balingen (ZAK): Fußgängerin übersehen

Leicht verletzt worden ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagabend in der Ebinger Straße zugetragen hat. Die 51 Jahre alte Dame war gegen 19.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Renault Twingo die Ebinger Straße. Als diese mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf ein Privatgrundstück einbiegen wollte, übersah sie die Fußgängerin. Die 51-Jährige bemerkte den Pkw und konnte sich zunächst noch an der Motorhaube des Pkw abstützen. Im weiteren Verlauf stürzte die Fußgängerin rücklings zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am beteiligten Pkw ist kein Sachschaden entstanden.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.11.2024/16.29 Uhr

Neidlingen (ES): Zwei Schwerverletzte bei Brand in Wohngebäude

Der 87-Jährige, der am 11.11.2024, gegen 11.50 Uhr bei einem Brand in einem Wohngebäude schwer verletzt wurde, ist im Laufe des 15.11.2024 im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

