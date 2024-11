Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Gartengrundstück

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Mit Poller und Betonstütze kollidiert

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr gegen 10.20 Uhr ein 75 Jahre alter Mann mit einem Mercedes in eine Tiefgarage in der Neckarstraße ein und wollte den Automaten bedienen. Dabei geriet er mit dem Fuß offenbar auf das Gaspedal, worauf der Wagen nahezu ungebremst mit einem Poller sowie einer Betonstütze kollidierte. Beim Aufprall löste das Airbag-System des Pkw aus. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden der Senior sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gartengrundstück eingebrochen

In ein Gartengrundstück in der Verlängerung der Friedrich-List-Straße ist ein Unbekannter von Donnerstag und Freitag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück, auf dem er in der Folge in einen Stall eindrang. Dort ließ er nach derzeitigem Kenntnisstand sechs Jung-Zwergenten mitgehen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagmorgen auf der B 28 bei Bühl ereignet. Gegen 7.10 Uhr war eine 31 Jahre alte Frau mit einem Wohnmobil auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Bühl fuhr sie auf den Ford eines 51-Jährigen auf, der vor der dortigen Ampel angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch auf einen davorstehenden VW geschoben, der von einer Frau im Alter von 21 Jahren gelenkt wurde. Beim Unfall verletzten sich der Ford-Lenker sowie dessen Beifahrerin. Sie wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf insgesamt circa 9.000 Euro. (mr)

Haigerloch (ZAK): Unfall mit mehreren Verletzten

Drei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der B 463. Gegen 6.50 Uhr war ein 23-jährige VW Passat-Lenker auf der Bundesstraße von Empfingen herkommend unterwegs und wollte nach links auf die K 7177 in Richtung Haigerloch abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes A-Klasse eines 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge drehten sich infolge des Zusammenstoßes und blieben in Einmündungsbereich stehen. Beim Unfall verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand der VW-Lenker leicht sowie ein bei ihm mitfahrender 32-Jähriger schwer. Auch der Mercedes-Fahrer erlitt, wie bislang bekannt ist, schwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Ein weiterer, 36-jähriger Mitfahrer im VW, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

