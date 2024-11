Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Diebe festgenommen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einer ganzen Serie von Diebstählen aus meist unverschlossenen Fahrzeugen sowie einem räuberischen Diebstahl in Balingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Balingen gegen zwei 24 und 25 Jahre alte Männer, die am Mittwochmorgen (13.11.2024) in Balingen auf frischer Tat festgenommen werden konnten.

Gegen 3.20 Uhr hatte eine Zeugin auf dem Parkplatz in der Mühläckerstraße die Männer überrascht, als sie gerade dabei waren, ihren Wagen zu durchwühlen. Die beiden Verdächtigen ergriffen sofort die Flucht, wobei der 25-Jährige die Frau dabei so heftig zur Seite gestoßen haben soll, dass diese leicht verletzt wurde. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnten die beiden Tatverdächtigen wenig später nacheinander angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen wurden hochwertige Sonnenbrillen, Scheckkarten und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gefunden. Im Laufe des Morgens meldeten sich weitere Fahrzeugbesitzer aus den Stadtteilen Frommern, Dürrwangen und Weilstetten, deren Autos ausgeplündert worden waren, sodass den beiden derzeit mindestens neun Taten zur Last gelegt werden.

Nachfolgende Ermittlungen ergaben Hinweise, dass die im Landkreis Sigmaringen untergebrachten und teils geständigen Tatverdächtigen für zahlreiche weitere Diebstähle aus Pkw oder Fahrzeugaufbrüche in Mengen und Gammertingen in Frage kommen könnten.

Die beiden tunesischen Staatsangehörigen wurden am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelten die beiden Beschuldigten als unschuldig.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Balingen dauern an.

Zeugen oder Geschädigte, die einen Diebstahl aus ihren Autos noch nicht angezeigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell