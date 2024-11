Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Metzingen seit Mittwochnachmittag gegen einen 44-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 16.45 Uhr mit einem BMW in alkoholisiertem Zustand in der Kronenstraße einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kollidierte der 44-Jährige mit einem Gebäude und fuhr anschließend weiter. In der Wilhelmstraße konnte der Tatverdächtige von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei insgesamt auf circa 5.000 Euro. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall führt zu größeren Verkehrsbehinderungen

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B27 geführt. Dort war gegen 8.45 Uhr ein 55-Jähriger mit einem Pkw Zastava auf der linken Fahrspur Richtung Stuttgart unterwegs. Infolge Unachtsamkeit dürfte der Mann auf Höhe der Ausfahrt Stetten aufgrund des ohnehin schon hohen Verkehrsaufkommens und des damit verbundenen stockenden Verkehrs einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Dacia eines 30-Jährigen aufgefahren sein. Dieser erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Bergung wurde die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig komplett gesperrt. (gj)

Oberboihingen (ES): Unfall beim Einbiegen

Zur Kollision zweier Autos ist es am Donnerstagvormittag in Oberboihingen gekommen. Auf Höhe der Einmündung zu einem Discounter fuhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Ford gegen 10.30 Uhr auf die Nürtinger Straße ein und übersah hierbei den aus Richtung Nürtingen kommenden Mercedes eines 41-Jährigen. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzte sich dieser sowie der 29-jährige Mitfahrer im Ford nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte die Männer zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Blechschaden beträgt insgesamt schätzungsweise 6.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Transporter kontra Radfahrerin

Eine verletzte Radlerin und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen in Tübingen ereignet hat. Eine 61-Jährige befuhr kurz vor 8.30 Uhr die Hoppe-Seyler-Straße von der Schnarrenbergstraße herkommend. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein direkt hinter ihr fahrender Ford Krankentransporter, den ein 20-Jähriger lenkte, auf sie auf. Durch die Kollision stürzte die 61-Jährige mit ihrem Rad und erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung der Straßen Ebenhalde und Hagenloher Straße (K6914) ereignet hat. Eine 36-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Ford Galaxy auf der Straße Ebenhalde unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hagenloher Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 72-Jährigen, der mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Kreisstraße in Richtung Hagelloch unterwegs war, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung des umfangreichen Trümmerfelds war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Die Hagenloher Straße musste bis kurz vor 14 Uhr gesperrt werden. (cw)

Albstadt (ZAK): LKW gegen Eisenbahnbrücke

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Donnerstagmorgen in der Neuweilerstraße gekommen. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann mit einem LKW-Hängerzug die Neuweilerstraße in Richtung Kreisverkehr Hechinger Straße. Hierbei übersah er offensichtlich, dass sein Fahrzeug die maximal erlaubte Höhe an der dortigen Eisenbahnbrücke überschritt, und kollidierte in der Folge mit dem Brückenbauwerk. Durch die Kollision entstand am LKW ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Ob die Eisenbahnbrücke ebenfalls beschädigt wurde, wird noch untersucht. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. (gj)

