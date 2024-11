Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt und Vergewaltigung in Haft -Reutlingen-

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 8.11.2025/15.03 Uhr

Reutlingen (RT):

Der Polizei ist es gelungen, den nach einem versuchten Tötungsdelikt und einem Sexualdelikt am 6. November 2024 in einer Reutlinger Flüchtlingsunterkunft gesuchten 29-Jährigen festzunehmen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte ein 24 Jahre alter Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße im Laufe des 6. November 2024 mit einem 29 Jahre alten, afghanischen Landsmann in seinem Zimmer gemeinsam Alkohol sowie Marihuana konsumiert. Gegen 18.20 Uhr soll der Besucher ein Fenster geöffnet und den Zimmerbewohner hinausgestoßen haben. Beim Sturz aus dem ersten Stock erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen. Im Anschluss soll der 29-Jährige im Freien seinen Bekannten vergewaltigt haben. Zeugen kamen dem 24-Jährigen anschließend zu Hilfe, worauf der Täter von ihm abließ und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung war zunächst erfolglos geblieben. Nur dank einer sofortigen Notoperation überlebte der junge Mann.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nun auf die Spur des Tatverdächtigen. Der 29-Jährige konnte am Abend des 14. November 2024 bei einem Angehörigen in Hamburg festgenommen werden. Er wurde am Freitagmorgen einem Haftrichter in der Hansestadt vorgeführt, der den bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

