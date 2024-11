Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: WhatsApp-Betrug; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Bestechungsversuch nach Trunkenheitsfahrt; Polizeibeamte angegriffen

Bad Urach (RT): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist eine Frau aus Bad Urach am Donnerstag betrogen worden. Die Geschädigte hatte eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Handynummer erhalten, in der sich der Absender als deren Sohn ausgab. Der Betrüger gaukelte der Frau vor, eine dringende Rechnung begleichen zu müssen und forderte sie auf, ihm das Geld zu überweisen. Im Glauben, mit ihrem Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte die Transaktion. Später flog der Betrug auf. Ob die Überweisung noch gestoppt werden kann, steht noch nicht fest. Die Polizei rät:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (mr)

St. Johann (RT): Rindvieh ausgebüxt

Am Freitagmorgen ist ein Rind aus einer Weide zwischen Gächingen und Sirchingen ausgebrochen und auf die K6700 gelaufen. Zeugen hatten kurz nach 5.30 Uhr über Notruf gleich mehrere Tiere auf der Fahrbahn gemeldet. Durch Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Münsingen konnte ein Rind, zwischenzeitlich neben der Fahrbahn stehend, festgestellt werden. Die Gefahrenstelle wurde daraufhin abgesichert und der Besitzer informiert. Die Beamten gelang es das Tier wieder auf seine Weide zu treiben. (gj)

Lichtenwald (ES): Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Lenker eines Mini Cooper mit WN-Zulassung befuhr am Donnerstagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr die L 1151 von Hegenlohe herkommend in Richtung Thomashardt. Kurz nach dem Ortsausgang überholte er in einer leichten Rechtskurve den Opel Mokka eines 57 Jahre alten Mannes. Aufgrund Gegenverkehrs musste der Mini-Fahrer das Überholmanöver zu früh abbrechen und streifte beim Einscheren den vorderen linken Bereich des Opel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei bittet insbesondere den Verkehrsteilnehmer, der von Thomashardt herkommend unterwegs war, sich zu melden. Die Ermittlungen zu dem Mini-Fahrer dauern an. (ms)

Kirchheim (ES): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz von seinem Herrenrad am Donnerstagmittag in Jesingen erlitten. Der 78-Jährige war kurz vor 14 Uhr in der Theodor-Körner-Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fiel er nahezu im Stillstand von seinem Rad und zog sich beim Aufprall auf den Boden schwere Verletzungen zu. Der Senior hatte keinen Fahrradhelm getragen. Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle kümmerten sich um den Verunglückten und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Lindorf

In Lindorf ist in der Nacht zum Freitag ein Einbrecher unterwegs gewesen. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und sieben Uhr hebelte der Täter ein Fenster eines Vereinsgebäudes in der Straße Birkhau auf und gelangte so ins Innere. Dort öffnete er mehrere Zwischentüren ebenso gewaltsam. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Bargeld. Außerdem hinterließ er einen angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (mr)

Großbettlingen (ES): Beim Wenden festgefahren

Zu einer mehrstündigen Sperrung der B 313 hat ein missglücktes Wendemanöver am Donnerstagvormittag geführt. Kurz vor 11.30 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße von Grafenberg herkommend unterwegs. An der Einmündung nach Tischardt fuhr der Mann trotz Durchfahrtsverbots in Richtung Nürtingen weiter, worauf er an einer Ampel auf sein verbotswidriges Verhalten angesprochen wurde. In der Folge wollte der 53-Jährige mit seinem Lkw wenden und fuhr sich dabei im Grünstreifen fest. Der Sattelzug musste aufwändig geborgen werden, wofür eine rund vier Stunden andauernde Sperrung der B 313 erforderlich war. (mr)

Ostfildern (ES): Bestechungsversuch nach Trunkenheitsfahrt

Eine betrunkene Fahrzeuglenkerin hat am Donnerstagabend versucht, Polizeibeamte zu bestechen und sich hierdurch einem Strafverfahren zu entziehen. Gegen 22 Uhr war der Polizei ein VW Polo gemeldet worden, der durch seine Fahrweise in Ostfildern-Ruit aufgefallen war. Im Verlauf der polizeilichen Fahndung konnte der Wagen angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde bei der 43-jährigen Fahrerin starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Nach Beendigung der Blutprobe versuchte die Frau, die eingesetzten Polizisten mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag von einer Strafanzeige abzuhalten und ihren Führerschein wieder zu erlangen. Stattdessen sieht die 43-Jährige nun einer Strafanzeige wegen versuchter Bestechung und Trunkenheit im Verkehr entgegen. (kh)

Balingen (ZAK): Randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich eine 34-Jährige verantworten, die am Donnerstagmittag auf dem Balinger Busbahnhof einen Polizeibeamten verletzt hat. Gegen 13.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil eine Frau in einem am Bahnsteig stehenden Bus randaliert, gegen die Scheiben geschlagen und herumgeschrien haben soll. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf die aggressive 34-Jährige, die eigenen Angaben zufolge Alkohol und Medikamente konsumiert hatte und sich auch von den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, weshalb sie in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei griff sie die Beamten an, bespuckte, kratzte und beleidigte sie und trat um sich. Dabei wurde einer der Polizeibeamten leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst anschließend fortsetzen. Die Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, musste letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Sie wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Balingen (ZAK): Mehrere Firmen von Einbrecher heimgesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen, die sich in der Nacht auf Donnerstag im Industriegebiet Am Bangraben ereignet haben. Wie am Donnerstagmorgen entdeckt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich vermutlich dieselben Täter in gleich vier Firmen in der gleichnamigen Straße gewaltsamen Zutritt verschafft. Ins Visier der Kriminellen waren ein Autopflegecenter, ein Holzhandel sowie ein Raumausstatter und ein Werbedienstleister geraten, die sie unter teils brachialem Vorgehen nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten unter anderem Bargeld, Werkzeug und elektronische Geräte. Insgesamt dürfte sich allein der Wert des Diebesgutes auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann indes abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Industriegebiet Am Bangraben verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend bei Hechingen erlitten. Ein 24-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem Peugeot 107 auf der Stettener Halde unterwegs und wollte auf die B 27 in Richtung Tübingen auffahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Audi A4 eines 56 Jahre alten Mannes, der die Ausfahrt der Bundesstraße von Balingen kommend befuhr. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 11.500 Euro geschätzt. (ms)

Jungingen (ZAK): Lkw verliert Zwillingsräder

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat am Donnerstagvormittag für eine zweistündige Sperrung der B 32 gesorgt. Ein 51-Jähriger befuhr kurz nach neun Uhr mit einem Lkw der Marke MAN die Bundesstraße von Jungingen herkommend in Richtung Hechingen. Während der Fahrt verlor das Fahrzeug beide Räder der hinteren linken Zwillingsbereifung. Eines der Räder kollidierte im Anschluss mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 60 Jahre alten Mannes. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug des 51-Jährigen ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam im Grünstreifen zum Stehen. Hierbei wurden die komplette Hinterachse zerstört und der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Die Bergung des verunglückten Lkw erfolgte durch einen 90t-Mobilkran. Der Abtransport des Lasters und seiner verlorenen Achse erfolgte durch zwei weitere Abschleppwagen. Während der Bergung des Lastwagens musste der Verkehr über einen Radweg abgeleitet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf knapp 10.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 65-Jährigen, der am Freitagmorgen in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem BMW von der Abfahrt der B27 Balingen-Nord kommend in Richtung Kreisverkehr zur K7126 unterwegs. Dort missachtete er die Vorfahrt eines 56-Jährigen, der mit seinem VW Golf den Kreisverkehr in Richtung Heselwanger Straße durchfuhr. Bei der anschließenden Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 65-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von 0,8 Promille. Der Mann musste in der Folge nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein. (gj)

