POL-RT: Bei Angriff tödlich verletzt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Plochingen (ES): Mit Poller und Betonstütze kollidiert Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr gegen 10.20 Uhr ein 75 Jahre alter Mann mit einem Mercedes in eine Tiefgarage in der Neckarstraße ein und wollte den Automaten bedienen. Dabei geriet er mit dem Fuß offenbar auf das Gaspedal, worauf der Wagen nahezu ...

mehr