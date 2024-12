Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt (18.12.2024)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Sankt-Gebhard-Platz am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Ein 68-jähriger Renault-Fahrer bog von der Theodor-Heuss-Straße bei grüner Ampel nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 31 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß durch starkes Bremsen verhindern, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

