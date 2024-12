Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte nach Reifenpanne (18.12.2024)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Durch einen gelösten Reifen ist es auf der Autobahn 81, zwischen Bad Dürrheim und Geisingen in Fahrtrichtung Süden zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzt haben. An einem MAN Lastwagen eines 42-Jährigen löste sich ein Reifen von der Felge und begann unkontrolliert auf der Fahrbahn zu rollen. Um nicht mit diesem zusammenzustoßen bremste ein dahinterfahrender 50-jähriger VW-Fahrer. Das nahm ein 33-jähiger Renault-Fahrer zu spät wahr und prallte gegen den VW. Beide Fahrer verletzten sich dabei, - der Ältere dabei schwer - und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

