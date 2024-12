Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Raub auf Parkplatz (17.12.2024)

Hüfingen (ots)

Gegen 22:30 Uhr ist ein 55-Jähriger auf einem Parkplatz nahe der Bundesstraße 31 bei Hüfingen niedergeschlagen und beraubt worden. Der Mann war von Freiburg in Richtung Engen unterwegs, als er auf einem Parkplatz an der B 33 und der Landesstraße 171 nach Hausen vor Wald anhielt. Aus seinem Wagen ausgestiegen, schlug ihn eine unbekannte Person von hinten nieder so, dass er das Bewusstsein verlor. Nachdem er wieder zu sich kam, verständigte er die Polizei und bemerkte das Fehlen von Bargeld und verschiedenen Karten aus seinem Geldbeutel. Zeugen, die sich um die Uhrzeit an dem betreffenden Parkplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Villingen unter der Nummer 07721 / 6010 in Verbindung zu setzten.

