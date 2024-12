Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.12.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ist es am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr auf der Teckstraße gekommen. Ein 37-Jähriger kam während eines Abbiegevorgangs an den rechten Bordstein, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

