POL-HG: Einbrüche in Bad Homburg +++ Rollerdiebstahl +++ Autos auf Waldparkplatz aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Bad Homburg, Kirdorf, Am Walde, Sonntag, 17.11.2024, 13.30 Uhr bis 18.40 Uhr

(da)Am Sonntag erbeuteten Diebe bei einem Einbruch im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf Schmuck. Zwischen 13.30 Uhr und 18.40 Uhr drangen sie in das Grundstück in der Straße "Am Walde" ein. Hier hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Mit diversem Schmuck entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Kindertagesstätte,

Bad Homburg, Gonzenheim, Unterer Mittelweg, Freitag, 15.11.2024, 18 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 13.20 Uhr

(da)Am Wochenende fiel eine Kindertagesstätte in Bad Homburg Einbrechern zum Opfer. Die Einbrecher hebelten zwischen Freitagabend und Sonntagmittag mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Schließlich erbeuteten sie lediglich eine Musikbox, mit der sie die Flucht ergriffen. Der Schaden an den Türen dürfte den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, so nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Motorroller entwendet,

Bad Homburg, Wiesbadener Straße, Freitag, 15.11.2024, 19.30 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 8.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Bad Homburg einen Motorroller gestohlen. Die Besitzerin stellte den weißen Peugeot Tweet am Freitagabend in der Wiesbadener Straße 60 ab. Am Sonntagmorgen war der Roller dann spurlos verschwunden. Der Dieb fuhr mit dem Gefährt bis zu einem Spielplatz in der Hofheimer Straße und ließ es dort in einem Gebüsch zurück. Dort wurde es erheblich beschädigt wieder aufgefunden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Autos auf Waldparkplatz aufgebrochen, Bundesstraße 456, bei Grävenwiesbach, Samstag, 16.11.2024

(da)Am Samstag wurden mehrere Autos auf Parkplätzen entlang der Bundesstraße 456 angegangen. Zwischen 9.40 Uhr und 15.50 Uhr gingen die bislang unbekannten Täter zwei Autos auf einem Parkplatz gegenüber der Ausfahrt Hundstadt an. Bei einem weißen Maserati versuchten sie, die Beifahrerscheibe einzuschlagen. Dies misslang. Erfolgreicher waren sie bei einem grauen Audi A3. Hier ging die Scheibe zu Bruch. Aus dem Innenraum entwendeten sie einen Rucksack. Auf einem weiteren Parkplatz in der Nähe schlugen die Täter die Scheibe eines VW T-Roc ein, aus dem sie anschließend eine Handtasche entwendeten. Von den Tätern fehlt in allen drei Fällen jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer am Samstag, insbesondere in den Nachmittagsstunden, verdächtige Wahrnehmungen an der B456 gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

