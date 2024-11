PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbrüche +++ Hoftiere entwendet +++ Pedelec-Diebstahl +++ Autoteile-Diebstahl +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten +++ Verkehrsunfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Einbruch in Einfamilienhaus

61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Nussgrund Samstag, 16.11.2024, 15:30 Uhr - 19:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück und stiegen durch ein eingeschlagenes Küchenfenster in das Haus ein. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter flüchteten dann unter anderem mit Bargeld, Schmuck und Parfum. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Tiefenbachwiesen Samstag, 16.11.2024, 14:30 Uhr - 16:30 Uhr

Am Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Die Wohnräume wurden durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Landwehrweg Sonntag, 03.11.2024, 17:00 Uhr - Freitag, 15.11.2024, 21:15 Uhr

Bisher nicht bekannte Täter brachen im Tatzeitraum in ein Einfamilienhaus ein. Ein Fenster des Hauses wurde eingeschlagen, im Anschluss wurden die Wohnräume durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

61462 Königstein im Taunus-Schneidhain, An den Geierwiesen Samstag, 16.11.2024, 16:45 Uhr - Sonntag, 17.11.2024, 08:15 Uhr

Im Zeitraum vom 16.11.2024, 16:45 Uhr bis zum 17.11.2024, 18:15 Uhr, gelangten die Täter auf unbekannte Weise in ein Gebäude mit zwei Wohnparteien und durchwühlten die dortigen Räumlichkeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Auch entstand kein Sachschaden bei der Tat. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Wenn Sie Zeuge der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

61440 Oberursel (Taunus), Dornholzhäuser Straße Donnerstag, 14.11.2024, 12:00 Uhr - Samstag, 16.11.2024, 13:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekanntem Tatwerkzeug Zugang zum Reihen- und Mehrfamilienhaus in der Dornholzhäuser Straße. Über den Garten gelangten die Täter auf das Grundstück, um sich dann durch die Terrassentür weiter in die Wohnung zu "arbeiten". Hierbei wurde die Terrassentür beschädigt. Die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Falls sie im genannten Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, oder andere Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

Einbruch in Einfamilienhaus

61250 Usingen, Gutensteinstraße

Samstag, 16.11.2024, 18:15 Uhr - 20:00 Uhr

Am frühen Samstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie schoben den Rollladen eines Fensters nach oben und hebelten dieses auf. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

61267 Neu-Anspach, Am Bächweg

Mittwoch, 13.11.2024, 17:00 Uhr - Freitag, 15.11.2024, 07:45 Uhr

Im genannten Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie entwendeten eine hohe Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden durch die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

61267 Neu-Anspach, Lavendelweg

Samstag, 16.11.2024, 09:40 Uhr - 15:50 Uhr

Am Samstag kam es in einem Einfamilienhaus in Neu-Anspach zu einem Einbruch. Hier drangen zwei unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein. Die unbekannten Täter kamen ins Objekt und durchwühlten fast das ganze Haus. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Hoftiere aus Stallungen gestohlen

61381 Friedrichsdorf-Seulberg

Freitag, 15.11.2024, 17:00 Uhr - Samstag, 16.11.2024, 11:00 Uhr

Von Freitag auf Samstag wurden durch unbekannte Täter mehrere Hoftiere aus ihren Stallungen entwendet. Der Verbleib der Tiere ist nicht bekannt und Bestandteil weiterer polizeilicher Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600,- Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Pedelec aus Hinterhof entwendet

61440 Oberursel (Taunus), Austraße

Sonntag, 17.11.2024, 02:03 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag, aus einem Hinterhof in der Austraße, ein Pedelec der Marke "Cube". Im Nachgang entfernte er sich in unbekannte Richtung. Konnten sie zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen wahrnehmen, oder können andere Hinweise geben? Setzen sie sich bitte mit der Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0) in Verbindung.

Diebstahl von Außenspiegelgläsern

61462 Königstein im Taunus, Sonnenhofstraße Montag, 11.11.2024, 19:00 Uhr - Sonntag, 17.11.2024,08:00 Uhr

Im Zeitraum vom 11.11.2024, 19:00 Uhr bis zum 17.11.2024, 18:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter die beiden Außenspiegelgläser eines Audi A6, welcher auf einem Tankstellengelände in der Sonnenhofstraße in Königstein im Taunus geparkt war. Der Wert des erlangten Gutes liegt bei mehreren hundert Euro. Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

Diebstahl aus Sporthalle

61267 Neu-Anspach, Wiesenau

Freitag, 15.11.2024, 17:00 Uhr - 19:45 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde aus einer Umkleidekabine der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Schule während des Tischtennistrainings Bargeld und Kopfhörer aus den Taschen mehrerer Teilnehmer entwendet. Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation in Usingen geführt. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Götzenmühlweg / Saalburgstraße Freitag, 15.11.2024, 22:51 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend kam es im Kreuzungsbereich Götzenmühlweg/Saalburgstraße zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden die Unfallbeteiligten leicht verletzt. Eine 25-jährige Frau wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, eine 44-jährige Frau konnte noch am Unfallort entlassen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 13000,- Euro geschätzt. Hinsichtlich der Unfallursache hat die Polizei in Bad Homburg die Ermittlungen aufgenommen.

Person bei Verkehrsunfall mit E-Scooter leicht verletzt

61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Triftstraße Samstag, 16.11.2024, 17:28 Uhr

Am Samstag wurde bei einem Verkehrsunfall ein 14-jähriger Fahrer eines E-Scooter leicht verletzt. Der Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin, die den Unfallverursacher daraufhin mit ihrem Außenspiegel streifte. Der 14-jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1150,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhäuser Straße Mittwoch, 13.11.2024, 18:00 Uhr - Donnerstag, 14.11.2024, 09:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum kam es in Bad Homburg-Dornholzhausen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 8000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Nassauer Straße Montag, 11.11.2024, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 17:00 Uhr

In der Zeit von Montag bis Donnerstag kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Unfallverursacher und einem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

