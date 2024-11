PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Firma +++ Diebstahl von Werkzeug nach Ladenschluss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Firma,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Mittwoch, 13.11.2024, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2024, 08:00 Uhr

(jg)In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen kam auf einem Firmengelände in Grävenwiesbach zu einem Einbruch. Zwischen 14:30 Uhr und 08:00 Uhr drückten die unbekannten Täter das nicht verschlossene Eingangstor in der Frankfurter Straße auf, um auf das Firmengelände zu gelangen. Von dort stahlen sie diverse Kabel und Stecker mit einem Sachwert von ca. 2.500EUR. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu wenden.

2. Diebstahl von Werkzeug nach Ladenschluss, Usingen, Achtzehnmorgenweg, Bis Donnerstag, 14.11.2024, 07:00 Uhr

(my)Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter eines Baumarkts in Usingen den Diebstahl mehrerer Werkzeuge. Die unbekannten Täter hatten offenbar tags zuvor während der Öffnungszeiten diverses Werkzeug im Außenbereich des Baumarktes deponiert. Nach Ladenschluss verschafften sich die Diebe durch das Aufschneiden des Zauns Zutritt zum Gelände und entnahmen die zuvor versteckten Werkzeuge, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zum Wert des Diebesguts kann bis dato noch keine genaue Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis nimmt sachdienliche Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

