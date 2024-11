POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Sachbeschädigung an Briefkasten +++ Versuchter Diebstahl von Autoreifen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus, Köppern, Wiesenweg, Freitag, 08.11.2024, 19.30 Uhr bis Montag, 11.11.2024, 14 Uhr (mb)Übers Wochenende drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Köppern ein und machten Beute. Zwischen Freitagabend um 19.30 Uhr und Montagmittag um 14 Uhr gelangten ...

