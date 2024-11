PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tatort: 61350 Bad Homburg, Schellingstraße Tatzeit: Donnerstag, 07.11.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 09.11.2024, 11:00 Uhr Im Zeitraum vom 07.11.2024 bis 09.11.2024 brachen unbekannte Täter über das Dach eines Einfamilienhauses ein. Dazu entfernten sie Dachziegel und schnitten ein Loch in die Holzverschalung. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten, wurde ein aufgefundener Tresor aufgeschnitten. Anschließend entfernten Sie sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Objekt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

