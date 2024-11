PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 100.000 Euro Schaden - Schockanruf verleitet zu Geldübergabe +++ Schmuck aus Kaufhaus gestohlen +++ Über das Dach eingebrochen +++ Auto zerkratzt +++ Falsche Handwerker richten Schaden an

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 100.000 Euro Schaden - Schockanruf verleitet zu Geldübergabe, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Donnerstag, 07.11.2024, 19 Uhr

(da)Mit einem "Schockanruf" ist es Betrügern am Donnerstag gelungen, einen Rentner aus Friedrichsdorf zu einer Geldübergabe zu bewegen. Im Laufe des Tages erhielt der 76-Jährige einen Anruf von der angeblichen Polizei. Sein Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, sei anschließend geflüchtet und sitze nun in Untersuchungshaft. Gegen Zahlung einer Kaution von 200.000 Euro könne der Angerufene seinen Sohn vor dem Gefängnis bewahren. Im Laufe des Telefonats setzten die Betrüger den 76-Jährigen massiv unter Druck, sodass er sich bereit erklärte, Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro herauszugeben. Zu diesem Zweck vereinbarten die Betrüger einen Übergabeort an der Kaiser-Friedrich-Promenade/Alt Gonzenheim in Bad Homburg gegenüber dem dortigen Friedhof. Ein etwa 30 Jahre alter Mann erschien gegen 19 Uhr und nahm die Wertsachen entgegen. Der Abholer war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, dunkle kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Leider bemerkte der Rentner erst viel zu spät, dass er Betrügern aufgesessen war. Da waren sie schon über alle Berge. Obwohl eine solche Erkenntnis mit großer Scham verbunden ist, entschloss sich der Mann, die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: dem Betrüger. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden. Im konkreten Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie den beschriebenen Mann gegen 19 Uhr am Friedhof beobachtet haben, melden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

2. Schmuck aus Kaufhaus gestohlen,

Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 07.11.2024, 4.05 Uhr bis 4.25 Uhr

(da)Schmuckdiebe sind am Donnerstag in ein Kaufhaus in Bad Homburg eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gegen 4 Uhr gewaltsam über einen Hintereingang Zugang zu dem Gebäude in der Louisenstraße. In die Verkaufsräume gelangt hatten sie es gezielt auf hochwertigen Schmuck abgesehen. Mit einer Beute von rund 20.000 Euro entkamen sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Über das Dach eingebrochen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Pilgerrain, Freitag, 08.11.2024, 4.20 Uhr

(da)Am Freitagmorgen gelangten Einbrecher über ein Dach in ein Haus in Bad Homburg, Ober-Eschbach. Gegen 4.20 Uhr begaben sich die Täter zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Am Pilgerrain". Auf bisher unbekannte Art und Weise stiegen sie auf das Dach, wo sie mehrere Dachziegel abtrugen, um schlussendlich durch ein Loch in das Gebäude zu gelangen. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden, ist bisher noch Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Schlussendlich flüchteten sie unerkannt. Wollen Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause im Hochtaunuskreis, dann kommen Sie zu den anstehenden Einbruchspräventionsstanden. Die Polizeidirektion Hochtaunus bietet hier jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr einen kostenlosen Informationsstand zur Wohnungseinbruchsprävention an. Die Polizeiliche Beraterin Nicole Meier und die Schutzfrau vor Ort Katja Jokiel-Gondek stellen sich hier Ihren Fragen rund um die Sicherung Ihres Eigenheims. Die nächsten Termine sind: Samstag, 09.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Wehrheim, Wehrheimer Mitte Samstag, 16.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Usingen, Weilburger Straße 34 (Supermarktparkplatz) Samstag, 23.11.2024, von 10 Uhr bis 14 Uhr, Neu-Anspach, Lilienthalstraße 2, (Supermarktparkplatz)

Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Fahrräder gestohlen,

Bad Homburg, Obergasse, Mittwoch, 06.11.2024, 16.15 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 7.50 Uhr

(da) Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Bad Homburg zwei Fahrräder gestohlen. Die Räder waren seit 16.14 Uhr an einem Fahrradständer in der Obergasse angeschlossen. Am nächsten Morgen gegen 7.50 Uhr waren sie nicht mehr auffindbar. Es handelt sich um zwei Mountainbikes, ein graues Axcess Snipe 29 und ein weißes Canyon Neuron 6 im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Auto zerkratzt,

Bad Homburg, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 22 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 8 Uhr

(da)In der Nacht auf Donnerstag ist in Bad Homburg ein Auto zerkratzt worden. Der betroffene schwarze Mercedes GLC war zwischen 22 und 8 Uhr in der Schwalbacher Straße geparkt. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite und verursachten einen Schaden von rund 2.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Falsche Handwerker richten Schaden an, Glashütten, Limburger Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 14.30 Uhr

(da)Falsche Handwerker haben am Mittwoch wieder einmal mehr Schaden angerichtet als behoben. Gegen 14.30 Uhr standen in der Limburger Straße in Glashütten unangemeldet vier Personen vor der Tür. Sie boten ihre Dienste als Handwerker an. Ohne jedoch einen Preis oder einen konkreten Arbeitsauftrag zu vereinbaren, machten sie sich ans "Werk": Sie beschädigten mehrere Ziegel auf dem Dach des Wohnhauses und brachten dort ein Metallblech an. Dafür verlangten sie 3.000 Euro. Die Hausbewohner weigerten sich, die hohe Summe zu zahlen, woraufhin die "Handwerker" in einem blauen Sprinter mit polnischem Kennzeichen davonfuhren, allerdings nicht ohne noch Werkzeug der Familie mitgehen zu lassen. Einer der Täter wurde im Nachhinein als klein, mit stämmiger Figur, dunklem Vollbart und schwarzer Fleecejacke und polnischem Akzent beschrieben. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell