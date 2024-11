PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruchsdiebstahl +++ Renitenter Ladendieb +++ Diebstahl aus Baustellen-LKW +++ PKW zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruchsdiebstahl,

Bad Homburg, Hessenring, Mittwoch, 06.11.2024, 10.20 Uhr bis 12.20 Uhr (pa)Am Mittwochmittag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Zwischen 10.20 Uhr und 12.20 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte über die Eingangstür in die Wohnung im Hessenring ein und durchsuchten die Wohnräume, bevor sie samt einem Tresor und Bargeld in Höhe von 1.000 Euro flüchteten. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen.

2. Renitenter Ladendieb,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Im Atzelnest, Mittwoch, 06.11.2024, 19 Uhr (da)Ein renitenter Ladendieb hat am Mittwoch in Bad Homburg-Obereschbach um sich geschlagen und getreten, bevor er festgenommen werden konnte. Gegen 19 Uhr betrat der 44-Jährige den Supermarkt in der Straße "Im Atzelnest". Dort steckte er diverse Lebensmittel in eine Jackentasche und wollte anschließend das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als ihn jedoch ein Ladendetektiv ansprach, ergriff der Mann die Flucht. Der Detektiv und ein Kunde konnten ihn jedoch an Ort und Stelle festhalten. Da half es auch nichts, dass sich der Dieb mit Händen und Füßen wehrte. Eine zwischenzeitlich alarmierte Streife nahm den 44-Jährigen daraufhin fest und brachte ihn zur Polizeistation Bad Homburg. Dort wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

3. Diebstahl aus Baustellen-LKW,

Usingen, In den Muckenäckern, Montag, 04.11.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 10.30 Uhr (pa)Zwischen Montagabend und Mittwochvormittag wurden aus einem Baustellen-LKW, Werkzeuge gestohlen. Aus dem vermutlich unverschlossenen LKW, der in der Nähe der Baustelle in der Straße "In den Muckenäckern" geparkt war, wurden mehrere elektronische Werkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Hinweise bitte an die Polizei Usingen unter (06081) 9208-0.

4. PKW zerkratzt,

Bad Homburg-Gonzenheim, Immanuel-Kant-Straße, Mittwoch, 06.11.2024, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr (pa)Am Mittwochmittag wurde in Bad Homburg ein geparkter Mercedes beschädigt. Der weiße Mercedes parkte zwischen 9 Uhr und 13 Uhr in der Immanuel-Kant-Straße, als die Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500,- Euro geschätzt. Die Polizei Bad Homburg erbittet Hinweise unter (06172) 120-0.

