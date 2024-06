Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Projekt "Gemeinsam Sicherheit schaffen" geht in die zweite Runde (Fotos)

Lingen (ots)

Bereits seit dem vergangenen Jahr findet das innovative Dialogprojekt "Gemeinsam Sicherheit schaffen - Muslimische Jugendliche begegnen Polizist*innen (MUJBEPO)" statt. Ziel des Projekts ist es, den Zusammenhalt und Dialog zwischen Polizei und muslimisch gelesenen Jugendlichen voranzubringen. Seit 2023 werden verschiedene Aktionstage organisiert, an denen muslimisch gelesene Jugendliche und Polizist*innen einander begegnen. Nach einer Pilotprojektphase im Raum Osnabrück liegt der diesjährige Veranstaltungsfokus auf der Region Grafschaft Emsland/ Bad Bentheim. Nach einer Pilotprojektphase im Raum Osnabrück liegt der diesjährige Veranstaltungsfokus auf der Region Emsland/ Grafschaft Bentheim. So fand am Samstag in Lingen eine weitere Veranstaltung statt. Rund 18 Schüler*innen und Student*innen aus dem Raum Osnabrück im Alter zwischen 16 und 24 Jahren fuhren bei diesem Termin gemeinsam mit den Polizist*innen Drachenboot. Hierbei kam es zu einem regen Austausch zwischen allen Teilnehmenden. Intensiviert wurden die Gespräche dann, bei einem anschließenden gemeinsamen Essen. Dabei hoben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders den zwanglosen Umgang untereinander positiv hervor und lobten, dass auch kritische Fragen von den Polizeibeamt*innen beantwortet wurden. Das Projekt beabsichtigt, etwaige Vorurteile auf beiden Seiten durch die persönliche Begegnung abzubauen und für die Perspektiven der anderen zu sensibilisieren. "Unser Bestreben ist es, Berührungsängsten etwas Positives und Produktives entgegenzusetzen. Der Erhalt eines friedvollen Umgangs in der Gesellschaft hat für uns höchste Priorität, gerade in Zeiten wie diesen", sagt Dua Zeitun, die Projektleiterin des MUJBEPO-Projekts. Die Leiterin der im Projekt kooperierenden Polizeiinspektion, Nicola Simon, freute sich über die vielen Teilnehmenden und hob hervor, dass: "dieses Projekt eine tolle Gelegenheit ist, in lockerere Atmosphäre in Kontakt zu treten, und gegenseitiges Verständnis aufzubauen." MUJBEPO ist ein Projekt der Muslimischen Jugendcommunity Osnabrücker Land (MUJOS) e.V. und wird durchgeführt in Kooperation mit der Polizeidirektion Osnabrück und der Polizeiinspektion Emsland /Grafschaft Bad Bentheim. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Im ersten Jahr (2023) wurde das Projekt zum Auftakt intensiv filmisch begleitet. Hieraus entstanden etwa 50 Kurzstatement-Videos, in denen Polizist*innen und muslimische Jugendliche aus dem Raum Osnabrück zu unterschiedlichen Fragestellungen ihre Meinungen und Erfahrungen teilen, sowie eine Kurzdokumentation zum Projekt, die nach und nach auf projektbezogenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Zu finden sind die Videos unter: https://mujbepo.de/startseite/medien/.

