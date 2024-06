Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Verkehrsunfall - Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen



- Sexau

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der L110, zwischen Denzlingen und Sexau, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zu einem Streifvorgang zwischen einem in Richtung Denzlingen fahrenden Wohnmobil und einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pritschenwagen mit Anhänger.

Insbesondere gesucht wird ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw, vermutlich VW, welcher den Unfallhergang beobachtet haben müsste.

Der betreffende Pkw-Lenker oder mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich, beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 zu melden.



