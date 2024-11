PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Baustellendiebe unterwegs +++ LKW kippt um

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Köppern, Wiesenweg, Freitag, 08.11.2024, 19.30 Uhr bis Montag, 11.11.2024, 14 Uhr

(mb)Übers Wochenende drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Köppern ein und machten Beute.

Zwischen Freitagabend um 19.30 Uhr und Montagmittag um 14 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück des Hauses in der Straße "Wiesenweg" und kletterten auf den Balkon im rückwärtigen Bereich. Über eine Fensterscheibe betraten die Unbekannten das Gebäude und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Mit einem aufgefundenen, nicht fest montierten Wertgelass entkamen die Diebe unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Baustellendiebe unterwegs,

Schmitten, Schillerstraße und Königstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 09.11.2024, 16 Uhr bis Montag, 11.11.2024, 9 Uhr

(mb)Übers Wochenende haben Diebe auf zwei Baustellen in Schmitten und Königstein zugeschlagen.

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 9 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zur Baustelle in der Schillerstraße in Schmitten und hoben die Schaufel eines Baggers an, mit welcher verschiedene Geräte und Werkzeuge gesichert waren. Mit einem Stemmhammer, einer Baggerschaufel, einer Rüttelplatte und einer Baggertür flohen die Langfinger unerkannt. Das Diebesgut hat einen ungefähren Wert von 10.000 Euro. Ein Sachschaden von knapp 500 Euro wurde hinterlassen. Aufgrund des Gewichts und der Größe der Gerätschaften ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug angerückt waren. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen auf dem Baustellengelände beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Usingen Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Ein weiterer Baustellendiebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 6.30 Uhr in der Wiesbadener Straße in Königstein. Hier wurden aus einer Wohnung Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. LKW kippt um,

Grävenwiesbach, Weiltalweg, Montag, 11.11.2024, 16.10 Uhr

(mb)Am Montagnachmittag kippte ein Gefahrgut-Lkw in Grävenwiesbach auf einem Feldweg um. Eine Gefahr ging nicht von dem Kfz aus.

Gegen 16.10 Uhr beabsichtige der Lkw-Fahrer, einen Kunden nahe der Unfallörtlichkeit mit Flüssiggas zu beliefern. Aufgrund mangelnder Ortskenntnis befuhr der 38-jährige Koblenzer mit dem Kfz einen dafür ungeeigneten Feldweg aus Heinzenberg kommend in Richtung Winden, den sogenannten "Weiltalweg". In der Nähe eines Feldes gab das durchnässte Erdreich nach und das Fahrzeug kippte nach rechts um. An dem Lkw entstand Sachschaden. Aufgrund des schwer zu erreichenden Unfallortes und des Gewichts des LKW wurde dieser zunächst vor Ort belassen. Der Fahrzeughalter beauftragte ein Bergungsunternehmen, das sich in den Folgetagen bei Tageslicht dem Auftrag annehmen wird. Der Koblenzer Fahrzeugführer wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

