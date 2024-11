PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gefährliche Körperverletzung +++ Geldwechseltrick +++ Räuberischer Diebstahl in Supermarkt +++ Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer +++ Motorradfahrer verletzt sich

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung, Bad Homburg v.d.Höhe, Thomasstraße, Sonntag, 10.11.2024, 00:30 Uhr

(st)Am Sonntag, den 10.11.2024, kam es in Bad Homburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 00:30 Uhr warf ein unbekannter Täter ein Glasflasche aus ca. 25m Distanz an eine Mauer. Die Splitter der Glasflasche trafen eine Person, welche in einem Meter Entfernung zur Mauer stand, am Hinterkopf. Die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170-180cm, ca. 15-25 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer der beiden Täter trug eine dunkle Mütze/Kappe. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geldwechseltrick, Bad Homburg v.d. Höhe, Hölderlinweg, Freitag, 08.11.2024, 13:12 Uhr

(st)Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ist ein Mann auf einen Geldwechseltrick hereingefallen. Der Täter betrat ein Mehrfamilienhaus im Hölderlinweg und traf im Treppenhaus auf einen Bewohner. Er lenkte ihn geschickt ab, indem er ihn aufforderte, Geld zu wechseln. Unbemerkt griff der Unbekannte in das Portemonnaie des Seniors. Erst später stellte dieser fest, dass 150 Euro aus seinem Portemonnaie entwendet wurden. Zwischenzeitlich war der Dieb bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Mann sei nach Angaben des Kirdorfers ca. 175 bis 180 cm groß gewesen, sprach mit einem osteuropäischen Akzent und habe dunkle kurze Haare mit einer dunklen Jacke getragen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Räuberischer Diebstahl in Supermarkt, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Samstag, 09.11.2024, 16:28 Uhr

(st)In Oberursel kam es am Samstag zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Täter betrat einen Supermarkt in der Frankfurter Landstraße und steckte sich mehrere Flaschen Alkohol in den Hosenbund. Dies konnte von dem Ladendetektiv beobachtet werden. Als der Dieb den Supermarkt verlassen wollte, versuche der Ladendetektiv diesen aufzuhalten. Beim Fluchtversuch des Ladendiebes kam es zu einem Gerangel, bei dem der Ladendetektiv verletzt wurde. Anschließend konnte der unbekannte Täter in Richtung U-Bahnstation Weißkirchen Ost flüchten. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, ca. 30-45 Jahre alt, ca. 190cm groß, braune Baseballkappe, schwarzer Dreitagebart, schwarze knielange Daunenjacke, graue Hose und weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 6240-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer, Königstein, Landesstraße 3025, Sonntag, 10.11.2024, 09:45 Uhr

(st)Am Sonntag kam es auf der Landesstraße 3025 zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Am frühen Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr befuhr ein Radfahrer die Landesstraße 3024 in Richtung Rotes Kreuz. Er missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem Mitsubishi, welcher auf der Landesstraße 3025 aus Richtung Königstein kommend in Richtung Oberreifenberg unterwegs war. In Folge des Sturzes verletzte sich der Rennradfahrer schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Des Weiteren entstand an dem PKW und dem Fahrrad ein Sachschaden von über 6.000 Euro.

5. Motorradfahrer verletzt sich, Gemarkung Grävenwiesbach, Bundesstraße 456, Sonntag, 10.11.2024, 18.30 Uhr

(mb)Am Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 456 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte.

Gegen 18.30 Uhr befuhren ein weißer Ford Fiesta gefolgt von einer Piaggio Aprilla die B 456 aus Richtung Grävenwiesbach kommend in Richtung Dietenhausen. Aufgrund eines verendeten Rehs, welches mittig auf dem Fahrstreifen der beiden lag, bremste der vorausfahrende Pkw stark ab. Der 17-jährige Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Kfz auf. Durch den Aufprall wurde der Jugendliche über das Dach des Fahrzeugs geschleudert. Der 17-Jährige wurde anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Beide Kfz mussten abgeschleppt werden. Von dem zuständigen Jagdpächter wurde das Reh von der Fahrbahn entfernt.

