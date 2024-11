PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Audi von Parkplatz gestohlen +++ Fahrzeug aufgebrochen und an Handtasche gelangt +++ Keller und Tiefgarage von Einbrechern aufgesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Audi von Parkplatz gestohlen,

Friedrichsdorf-Köppern, Zum Köpperner Tal, Donnerstag, 14.11.2024, 05:16 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Friedrichsdorf Köppern ein SUV der Marke Audi gestohlen. Um 05:16 Uhr suchten die Diebe den in einer Einfahrt in der Straße "Zum Köpperner Tal" abgestellten blauen Audi Q5 auf, überwanden dessen Sicherung und flüchteten mit dem Pkw im Wert von etwa 35.000 Euro. Zuletzt waren die Kennzeichen "HG-TC 724" am Audi angebracht gewesen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein Funkwellenverlängerer ermöglicht es Tätern die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

2. Fahrzeug aufgebrochen und an Handtasche gelangt, Grävenwiesbach-Naunstadt, Landesstraße 3457, Mittwoch, 13.11.2024, 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr

(fh)In Grävenwiesbach-Naunstadt knackte ein Dieb am Mittwochnachmittag ein auf einem Feldweg geparktes Fahrzeug und gelangte an eine Handtasche. Gegen 17:00 Uhr parkte die Besitzerin eines schwarzen Renault Megane ihr Fahrzeug auf einem Feldweg nahe der Landesstraße 3457 bei Naunstadt. Als sie rund 40 Minuten später zu dem Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und ihre Handtasche samt Inhalt vom Beifahrersitz gestohlen hatte.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise in der Sache werden unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

3. Keller und Tiefgarage von Einbrechern aufgesucht, Oberursel, Camp-King-Allee, Mittwoch, 13.11.2024, 02:43 Uhr

(ms)Mittwochnacht wurde von einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in Oberursel ein Einbruchsversuch in die Kellerräume festgestellt. Unbekannte Täter gelangten in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in der Camp-King-Allee und scheiterten an der Zugangstür zu den Kellerräumen. Im weiteren Verlauf der Tat öffneten sie mit Gewalt zwei Garagentore und entwendeten einen E-Scooter sowie alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegen.

