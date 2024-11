PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Oberursel +++

Oberursel (Taunus) (ots)

Brand in Gemeinschaftsunterkunft in Oberursel,

Oberursel (Taunus), Hammergarten

Samstag, 16.11.2024, 18:49 Uhr

Am Samstagabend um 18:49 Uhr lief bei der Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft im Hammergarten in Oberursel auf. Vor Ort eingetroffen, konnte durch die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss eines Treppenhauses festgestellt werden. Es wurden umgehend weitere Feuerwehr- und Polizeikräfte nachgefordert; sowie die Evakuierung des gesamten Gebäudes eingeleitet. Ein Großteil der über 300 Bewohner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig das Gebäude verlassen und sich an einem Sammelplatz eingefunden. Durch die Feuerwehr konnte in dem Treppenhaus ein brennender Kinderwagen festgestellt und gelöscht werden.

Insgesamt waren drei der vier Stockwerke des Gebäudes so stark verraucht, dass das gesamte Gebäude geräumt und belüftet werden musste. Der Hausmeister der Unterkunft hatte zuvor bereits versucht das Feuer zu löschen und wurde hierbei durch Rauchgase verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird vorläufig auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Das Gebäude blieb bewohnbar und die Bewohner kehrten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Zimmer zurück.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell