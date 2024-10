Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geldbeuteldiebstahl in Tholeyer Supermarkt

Tholey (ots)

Am Samstag, den 05.10.2024, hielt sich die Geschädigte von 10:20 - 10:45 Uhr in einem Supermarkt entlang der St. Wendeler Straße in Tholey auf. Als die Geschädigte an der Kasse bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre schwarze Ledergeldbörse nicht mehr in der mitgeführten Stoffumhängetasche vorhanden war und während des Einkaufens im Supermarkt durch eine bislang unbekannte Person entwendet worden sein muss. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass insbesondere beim Einkaufen in Märkten und Geschäften auf die mitgeführten Wertgegenstände Acht gegeben werden und diese sicher verstaut sein sollten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell