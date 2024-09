POL-WND: Unfallflucht in Oberthal

Oberlinxweiler (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in Oberlinxweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Jakob-Stoll-Straße wurde ein grauer Mazda 5, welcher in Höhe Anwesen Nr. 125 geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

