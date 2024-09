Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Oberlinxweiler

Oberlinxweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in Oberlinxweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Jakob-Stoll-Straße wurde ein grauer Mazda 5, welcher in Höhe Anwesen Nr. 125 geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile festgestellt werden, welche von dem unfallverursachenden Pkw stammen. Anhand der Teile konnte von der Polizei ermittelt werden, dass es sich hierbei um einen BMW der 3er-Reihe handelte. Dieser müsste im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

