Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfälle beschäftigen St. Wendeler Polizei

BAB 1 und Oberlinxweiler (ots)

Am Nachmittag der 05.09.2024 mussten Einsatzkräfte der Polizei St. Wendel zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Zwei davon ereigneten sich auf der BAB 1. Hier kamen zwei Fahrzeugführer auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierten mit den Leitplanken. In beiden Fällen blieb es beim Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zunächst anders sah dies bei einem weiteren Unfall in St. Wendel aus. Hier befuhr eine 32jährige Frau aus Ottweiler mit ihrem Kleinkraftrad die Niederlinxweiler Straße in Oberlinxweiler. Die Fahrzeugführerin hantierte während der Fahrt an ihrem Gefährt und verlor hierbei die Kontrolle, sodass sie stürzte. Zwar wurde sie hierbei entgegen der ersten Erwartungen nicht verletzt, allerdings mussten die Beamten feststellen, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus war ihr Fahrzeug nicht versichert, sodass sie nun mit mehreren Verfahren rechnen muss.

