Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240731-3: Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und zwei geparkten LKW in Hürth-Knapsack am Dienstagabend (30. Juli) verletzten sich vier Insassen (m 19, w 12, m 14, w 17) des Autos schwer. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Ermittlungen sollen die vier gegen 18.30 Uhr in dem Audi auf der Villenstraße aus Richtung der Straße "An den weißen Häusern" in Richtung Wendelinusstraße unterwegs gewesen sein. Aus noch ungeklärter Ursache sei das Auto nach rechts vom Fahrstreifen abgekommen und habe einen geparkten Lastwagen an der vorderen Ecke touchiert. Im Folgenden prallte der Audi gegen das Heck eines davor geparkten Sattelzuges und verkeilte sich dort. Die vier Insassen verletzten sich dabei schwer. Polizisten sicherten Spuren, stellten den Audi sicher und fertigten eine Unfallanzeige. Sie sperrten die Villenstraße während der Unfallaufnahme. Beamte des Verkehrskommissariats gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der Audi nicht mehr zugelassen gewesen sein soll. Am Fahrzeug befanden sich zudem Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell