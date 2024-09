POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Wendel

Urexweiler (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag 31. August 20:30 Uhr und 1. September 07:45 Uhr wurden zwei Reifen an einem Pkw in der Grubenstraße in Urexweiler von einem bislang unbekannten Täter platt gestochen. Beamte der Polizeiinspektion St. Wendel nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Wendel unter der Rufnummer 06851-8980 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ...

