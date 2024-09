Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verfolgungsfahrt mit Motorrad

St. Wendel, Bliesen, Winterbach (ots)

Während der Streifenfahrt wollten Einsatzkräfte der Polizei St. Wendel am 03.09.24 gegen 19:30 Uhr in der Tholeyer Straße in St. Wendel einen Motorradfahrer kontrollieren. Allerdings entzog sich der Fahrer der Kontrolle und flüchtete in Richtung B41. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge über den Gegenverkehr. Der Fahrzeugführer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die B41 auf und verließ diese an der Anschlussstelle in Bliesen wieder. Dabei wurde das Motorrad weiter in halsbrecherischer Geschwindigkeit geführt. Als er nun auf der L134 ankam, führte der Fahrer sein Fahrzeug unverändert schnell weiter in Richtung Winterbach und überholte dort erneut mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr. Auch das Rotlicht einer Ampel interessierte den Raser nicht weiter. Hier dauerte die Verfolgung bereits ca. 15 Minuten an. Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotentials für weitere Verkehrsteilnehmer und die Polizeibeamten selbst verzichteten die Einsatzkräfte auf eine weitere Verfolgung, sodass ein Schaden für Leib oder Leben glücklicherweise nicht zu verzeichnen ist. Die Polizei St. Wendel hat hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Geschädigte des Vorfalls sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 oder PI-St-Wendel@polizei.slpol.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell