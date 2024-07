POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Entwendung eines BMW Coupe gesucht

Bergkamen (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (18.07.2024) die Eingangstür eines Schuhgeschäftes an der Parkstraße aufgehebelt. Sie drangen in das Ladenlokal ein und durchsuchten die Büroräume. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld und ein Tablet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an ...

