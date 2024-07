POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Schuhgeschäft

Schwerte (ots) - Zwischen Donnerstag (18.07.2024), 12.00 Uhr und Freitag (19.07.2024), 04.10 Uhr sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kiosk an der Hagener Straße in Schwerte eingedrungen. Ob und was entwendet wurde, steht nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an ...

mehr