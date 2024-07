POL-UN: Kamen - Geschwindigkeitskontrollen auf der Unnaer Straße

Selm (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag (16.07.2024) in einen Frisörsalon am Sandforter Weg ein. Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sie sich Zutritt und entwendeten eine Geldkassette mit Wechselgeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle ...

