Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefälschter 20-Euro-Schein

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens für Telekommunikation in der Große Fahnenstraße entdeckte heute Morgen während der Abrechnung der Kasse ein Falsifikat eines 20-Euro-Scheins. Die gefälschte Banknote muss irgendwann gestern zwischen 09:30 Uhr und 18:00 Uhr in dem Geschäft in Umlauf gebracht worden sein. Durch wen die "Blüte" in den Verkehr gebracht wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlung. (rak)

