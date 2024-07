Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Don't drink and drive - Alkoholfahrt mit Folgen

Hörselberg-Hainich, OT Behringen - Wartburgkreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.07.2024 wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in einer Engstelle in Behringen informiert. Hier war ein LKW mit einem PKW kollidiert. Bei dem LKW-Fahrer konnte durch die PKW-Fahrerin ein Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was sie im Anschluss auch der Polizei mitteilte. Leider zu spät, der LKW-Fahrer hatte nach Austausch der Personalien seine Fahrt bereits fortgesetzt. Er konnte kurze Zeit später jedoch durch die hessische Polizei auf einem Parkplatz an der Autobahn einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 1,80 Promille festgestellt.

Den Fahrer erwarten nebst der Blutentnahme nun mehrere Anzeigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell