POL-FR: Freiburg: Zeugin meldet nächtlichen Einbruch in Geschäft in der Innenstadt - Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht auf den 15.02.2024, gegen 2.45 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass eine Person gerade in ein Geschäft in der Freiburger Innenstadt einbreche.

Mehrere Polizeistreifen eilten daraufhin zur Tatörtlichkeit im Bereich Rathausgasse, wo ein Tatverdächtiger festgestellt wurde. Dieser ergriff umgehend fußläufig die Flucht, konnte nach kurzer Verfolgung jedoch im Bereich Universitätsstraße vorläufig festgenommen werden. Er führte mutmaßliches Diebesgut mit sich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Tatverdächtige in derselben Nacht, auch in andere, benachbarte Geschäfte einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

