Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Auto zu schaffen - Zeugen gesucht

Bleicherode (ots)

Innerhalb von 15 Minuten verschafften sich Unbekannte am Montag gewaltsam Zugriff auf das Innere eines Pkw, der im Bereich des Kirchhagenscher Weges nahe dem Friedhof abgestellt war. Zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr zerstörten Unbekannte eine Fahrzeugscheibe und entwendeten aus dem Nissan einen Rucksack, in dem sich unter anderem Bargeld und persönliche Dokumente befanden. Der oder die Täter zerstachen außerdem mehrere Reifen des Fahrzeuges. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer hat die Tat bemerkt und kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0278976

